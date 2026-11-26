У берегов Исландии затонуло рыболовное судно: трое погибших
Трое человек погибли в результате затопления рыболовного судна у побережья Исландии.
Об этом сообщает RÚV, пишет "Европейская правда".
По словам премьер-министра Исландии Криструн Фростадоттир, судно попало в беду и затонуло в условиях высоких волн и сильного ветра в среду вечером примерно в 60 морских милях (111 километрах) от восточного побережья страны.
Экипаж надел спасательные костюмы и покинул судно. Сначала сообщалось, что все 17 членов экипажа были спасены вертолетом после нескольких часов пребывания в воде. Однако впоследствии стало известно, что трое человек погибли.
"Ситуация в начале вечера была настолько драматичной, что было непонятно, выживет ли вообще кто-нибудь", – заявила Фростадоттир.
Причина затопления судна пока остается невыясненной.
Также сообщалось, что утром 26 ноября у побережья острова Ибица затонуло судно, которое перевозило около 7 тысяч метрических тонн дизельного топлива; в результате чего погиб человек.
Правительство Испании в четверг активировало 2-й уровень чрезвычайной ситуации Национального морского плана из-за угрозы утечки дизельного топлива с танкера, затонувшего у побережья Ибицы.