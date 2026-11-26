Министерство обороны Молдовы предупредило граждан, что мошенники звонят на мобильные телефоны или рассылают сообщения, выдавая себя за сотрудников военкоматов, и запрашивают личные данные.

Об этом сообщает NewsMaker, передает "Европейская правда".

Это происходит на фоне информации о внесении изменений в законодательство о подготовке резерва Вооруженных сил, отметили в оборонном ведомстве страны.

Минобороны напомнило, что законопроект, касающийся вооруженных сил и резервистов, еще не принят. Он может вступить в силу в 2027 году.

"Поэтому на данный момент нет оснований для запросов, адресованных гражданам на основании новых положений. Следует с осторожностью относиться к звонкам или сообщениям с запросом личных данных, назначением встреч или предоставлением инструкций по этому вопросу", – заявили в министерстве.

Кроме того, ведомство напомнило, что территориальные военкоматы никогда не запрашивают по телефону личные данные, такие как имя, адрес, идентификационный номер (IDNP) или банковские реквизиты, и никогда не требуют платежей в результате звонков или сообщений.

Чтобы проверить информацию о военных документах или уточнить полученные запросы, граждане могут обратиться непосредственно в военкомат, к которому они относятся по месту жительства, используя исключительно контактные данные из официального перечня административно-военных органов.

Напомним, с августа во Франции вступил в силу новый закон, запрещающий нежелательные телемаркетинговые звонки.

А перед этим испанская полиция ликвидировала международную преступную организацию, которая занималась изготовлением и распространением поддельных водительских удостоверений Великобритании.