Утром 27 ноября в Эстонии объявили воздушную тревогу из-за опасности, исходящей от дронов, для юго-восточных и южных уездов; в небо подняли истребители союзников по НАТО.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ERR.

Вооруженные силы Эстонии в 6:40 утра разослали сообщение о воздушной угрозе для ряда уездов – Тартумаа, Йигевамаа, Вильяндимаа, Валгамаа, Вирумаа и Пилвамаа.

Представители Вооруженных сил сообщили ERR, что из-за угрозы со стороны дронов в воздух поднялись также истребители НАТО.

Предупреждение об угрозе было отменено в 7:24. О нарушении воздушного пространства пока не сообщалось.

В ночь на пятницу Украина совершила масштабную атаку на Санкт-Петербург и Ленинградскую область РФ с помощью дальнобойных дронов.

Этой ночью в двух регионах Латвии – Лудзенском и Балвском краях – также объявляли воздушную тревогу: неизвестный дрон на короткое время залетел в воздушное пространство страны.

В минувшую субботу, 21 ноября, Вооруженные силы Эстонии предупреждали о возможной угрозе дронов в уездах Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа, в небо поднимали авиацию союзников по НАТО.

В ночь на 11 ноября на фоне атаки Украины на российский порт Усть-Луга жители Эстонии, Латвии и Литвы получили предупреждение об угрозе вторжения дронов в воздушное пространство.

Тогда в воздушное пространство Латвии вторглись три беспилотных летательных аппарата, два из которых на короткое время (1–2 минуты) пересекли восточную границу страны, а один пересек территорию Латвии с юга на север.