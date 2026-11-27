Двух собак, сбежавших из дома в России и случайно оказавшихся на территории Польши, вернут российской стороне, поскольку у животных обнаружили российские микрочипы.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

Две собаки, сбежавшие из дома, случайно оказались на территории Польши из России. Их вернут в ходе процедуры передачи на польско-российском пограничном переходе в Гжехотках (Варминско-Мазурское воеводство). Ветеринар подтвердил, что у них установлены российские микрочипы.

Как отмечается, собак заметили около двух недель назад вблизи польско-российского пограничного перехода в Гжехотках, животные несколько часов бродили возле пункта пропуска, после чего пограничники их поймали.

Глава гмины Бранево Якуб Борнус рассказал, что местные власти пытались найти владельцев собак или людей, которые могли бы их приютить. Однако на объявления в социальных сетях никто не откликнулся.

Изначально животных планировали передать в приют в Тчеве, с которым у местных властей заключено соответствующее соглашение. Однако перед этим собак осмотрел ветеринар, который подтвердил, что животные здоровы, а также обнаружил у них российские микрочипы.

После этого польская сторона обратилась в пограничную службу для организации передачи собак России.

По словам пресс-секретаря Варминско-Мазурской пограничной службы Мирославы Александрович, возвращение животных, случайно пересекших границу, предусмотрено международным соглашением между Польшей и Россией.

По её словам, передача животных на польско-российской границе является обычной процедурой. В гмине Браниево такие случаи происходят один-два раза в год. Ранее польская сторона, в частности, возвращала России коня, который забрёл на местное пастбище. А несколько лет назад российские пограничники вернули Польше стадо коров, случайно пересекшее границу.

Передача собак состоится на пограничном переходе в Гжехотках в соответствии с установленной процедурой.

В конце октября Государственная служба пограничной охраны Литвы сообщила об инциденте, когда мужчина проигнорировал предупредительные знаки и незаконно пересек границу с Калининградской областью России.

В сентябре финские пограничники задержали у границы с Россией человека, нелегально пересекшего границу с российской территории.