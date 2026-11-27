В четверг некоторые сервисы Министерства труда и пенсий Великобритании приостановили работу из-за "киберинцидента" в системах.

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

В ведомстве сообщили, что расследуют причину "киберинцидента" и пытаются минимизировать неудобства для пользователей. В качестве меры предосторожности была приостановлена работа некоторых сервисов.

Министерство отметило, что это не влияет на регулярные выплаты по пособиям и пенсиям, которые будут осуществляться в обычном режиме.

Там не уточнили, какой именно тип киберинцидента повлиял на системы министерства, а также произошёл ли несанкционированный доступ к персональным данным.

"Мы тесно сотрудничаем с Национальным центром кибербезопасности и Правительственным центром киберкоординации, чтобы расследовать ситуацию, как можно быстрее восстановить работу сервисов и минимизировать любые перебои", – сообщил пресс-секретарь Министерства труда и пенсий.

В заявлении также предупредили пользователей, что ведомство не рассылает сообщений с просьбой предоставить банковские реквизиты или перейти по ссылкам.

Хотя характер инцидента ещё не подтверждён, он произошёл на фоне предупреждений о том, что технологии искусственного интеллекта могут способствовать атакам на цифровую инфраструктуру Великобритании.

Ранее в этом месяце в отчете Национального центра кибербезопасности организациям рекомендовали усилить защиту от хакеров, поскольку технологии становятся все более сложными и мощными. Генеральный директор центра Ричард Хорн заявил, что существует "реальная вероятность беспрецедентного роста количества киберинцидентов".

Недавно глава Командования кибер- и спецопераций Вооружённых сил Великобритании Роб Магоуэн впервые признал, что Лондон проводит наступательные кибероперации против России, Китая, Северной Кореи и Ирана.