Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе прибыл в Киев утром в пятницу, 27 ноября.

Об этом он сообщил в социальной сети X, пишет "Европейская правда".

По прибытии в Киев Берсе подчеркнул, что справедливый и прочный мир для Украины "должен основываться на принципах ответственности, прав человека и верховенства права".

фото из соцсети Х Алена Берсе

По его словам, в течение следующих двух дней он проведет встречи с руководством Украины, чтобы "продвинуть работу Совета Европы в направлении достижения этой цели".

Недавно Комитет министров Совета Европы утвердил новый План действий для Украины на 2027–2030 годы "Демократическая безопасность для Украины" с общим ориентировочным бюджетом в 70 млн евро.

В начале ноября Берсе выразил солидарность с Украиной на фоне смертоносного российского авиаудара по школе в Комышувахе Запорожской области.