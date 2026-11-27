В пятницу, 27 ноября, стало известно, что Турция приостанавливает безвизовый режим для граждан Черногории.

Об этом пишет Anadolu, передает "Европейская правда".

По решению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, опубликованному в "Официальном вестнике" в пятницу, 27 ноября, Турция приостановила безвизовый режим для граждан Черногории.

Отмечается, что этот указ приостанавливает действие соглашения о взаимном безвизовом режиме между Турцией и Черногорией для владельцев обычных черногорских паспортов.

Этот шаг стал следствием того, что 1 ноября Черногория ввела визовые требования в отношении граждан Турции, с целью приведения своей визовой политики в соответствие с политикой ЕС.

Ранее в июле правительство Черногории приняло поправки, согласно которым гражданам стран, которые вызывали несоответствия между визовым режимом Черногории и ЕС (Беларусь, Китай, Россия, Саудовская Аравия и Турция), с 1 ноября 2026 года потребуется виза для въезда в Черногорию.

19 ноября Черногориязакрыла ещё два переговорных раздела на пути вступления в Европейский Союз.

Напомним, по результатам оценки процесса расширения ЕС можно условно выделить три группы стран: четыре государства – Украина, Молдова, Черногория и Албания –демонстрируют значительный прогресс и активно продвигаются к членству.