Чорногорія скасовує безвіз для громадян Туреччини

Чорногорія вирішила за прискореною процедурою скасувати безвізовий режим для громадян Туреччини.

Про це оголосив прем’єр-міністр країни Мілойко Спаїч, повідомляє "Європейська правда".

Спаїч пообіцяв "знайти оптимальну модель, яка відповідатиме взаємним інтересам, у дусі доброї співпраці та союзництва".

Тому, за його словами, у найближчому майбутньому Чорногорія розпочне "інтенсивні переговори" з Турецькою Республікою.

Портал Vijesti повідомляє, що рішення про скасування безвізу для турецьких громадян було ухвалено після того, як в чорногорській столиці Подгориці поліція провела масштабні рейди, які стали відповіддю на напад на 25-річного місцевого мешканця.

Постраждалий заявляв, що напад на нього здійснили саме турецькі громадяни.

Численні мешканці району Заб'єло, обурені вчорашнім актом насильства, зібралися і неодноразово скандували зневажливі гасла проти турків.

За даними журналістів, троє громадян Туреччини навіть забарикадувалися в казино після того, як, за словами очевидців, група місцевих жителів спробувала вступити з ними у фізичну сутичку.

Як повідомляє N1, ідентифіковано та затримано двох громадян Туреччини, причетних до нападу на чоловіка.

Поліція повідомила, що за останні 24 години сталося кілька випадків насильства за участю громадян Туреччини, які тимчасово проживають на території Подгориці, і що близько 45 осіб, громадян Туреччини, були затримані.

За даними поліції, в Чорногорії офіційно проживають близько 13 300 громадян Туреччини.

Повідомляли також, що Європейська комісія матиме можливість запровадити візовий режим для деяких груп громадян Грузії у зв’язку з порушенням грузинською владою прав людини та верховенства права у новому регламенті щодо віз, який набуде чинності у листопаді 2025 року.

Наразі Євросоюз розглядає варіант призупинення безвізового режиму для Грузії для тиску на грузинську владу, що обрала антидемократичний курс.