В Афінах боснійські футбольні фанати влаштували сутички з поліцією

У ніч проти четверга у центрі Афін боснійські вболівальники заблокували дороги та вступили в сутички з грецькою поліцією напередодні матчу Ліги конференцій УЄФА між місцевим "Панатінаїкосом" і "Борацом" (Баня-Лука).

Про це повідомляє eKathimerini з посиланням на місцеву поліцію, інформує "Європейська правда".

За даними правоохоронців, під час сутичок, які відбулися перед світанком, було затримано 11 осіб, один поліцейський отримав поранення, а також було пошкоджено скляний фасад готелю та меблі.

У заяві поліції зазначено, що близько 150 футбольних уболівальників-гостей, деякі з яких мали при собі каміння, металеві прути та піротехніку, пройшли маршем центром міста, порушуючи рух транспорту.

Як йдеться у заяві, коли поліція прибула на місце, уболівальники напали на правоохоронців.

Нагадаємо, у серпні в Німеччині 35 поліцейських отримали травми, а кількох футбольних уболівальників було затримано після того, як під час матчу футбольного кубка країни між "Вальдгофом" (Мангайм) і "Кайзерслаутерном" спалахнули сутички.

У Мюнхені після масової бійки футбольних фанатів у квітні затримали понад 500 осіб.