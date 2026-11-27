Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что, несмотря на неблагоприятные результаты предвыборных опросов, его Социалистической партии удастся получить большинство на досрочных парламентских выборах 29 ноября.

Заявление главы испанского правительства приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

Несмотря на законодательный запрет на обнародование результатов опросов общественного мнения, лидер социалистов объявил, что, согласно внутренним данным, его партия наберет наибольшее количество голосов, что позволит ему обеспечить себе переизбрание при поддержке более мелких левых союзников.

"Я не могу представить, чтобы мы проиграли", – сказал Санчес.

Он добавил, что избиратели левых взглядов всё активнее мобилизуются, чтобы массово прийти на выборы.

Однако почти все опросы, обнародованные до вступления запрета в силу, свидетельствовали о явном преимуществе потенциальной коалиции между консервативной Народной партией и ультраправой партией Vox.

Партии намеревались провести свои заключительные митинги в пятницу вечером: социалисты и их левый союзник "Широкий фронт" выбрали Мадрид для своих мероприятий, тогда как Народная партия (PP) и Vox – соответственно Севилью и Валенсию.

Накануне голосования испанцы соблюдают "день тишины". Агитация, митинги и политическая реклама запрещены, чтобы избиратели могли взвесить свой выбор перед тем, как отправиться на избирательные участки.

Напомним, 29 ноября в Испании состоятся выборы. Согласно результатам опросов, опубликованным в понедельник, оппозиционная Народная партия (PP) и ультраправая Vox имеют значительные шансы получить большинство в парламенте, что поможет им сформировать новое правительство, несмотря на недавнее укрепление позиций правящей Социалистической партии (PSOE).

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