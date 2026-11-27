Выделение как минимум 5 % ВВП на оборону будет необходимо в течение десятилетия, а возможно, и дольше, заявил министр обороны Литвы Робертас Каунас.

Как сообщает "Европейская правда", об этом министр заявил в пятницу в эфире радио LRT.

Каунас отметил, что государство обязано выделять на развитие армии не менее 5%.

"На самом деле нам нужно, возможно, 5,5% или даже больше, но мы понимаем возможности Литвы… Мы инвестируем, закупаем новую технику, развиваем дивизию, противовоздушную оборону, морскую и пограничную охрану. Для этого нужны инвестиции, которые должны превратиться в новые заказы и контракты, что сейчас и происходит", – сказал он.

По словам министра, без надлежащего финансирования Литва не может заключать новые контракты.

"Когда мы завершим формирование дивизии, системы ПВО и морской охраны, возможно, к 2035 или 2040 году финансирование можно будет немного сократить, поскольку понадобится лишь поддержка. На сегодняшний день мы не можем позволить себе такую роскошь, и не менее 5% должно выделяться на развитие литовской армии", – добавил он.

В следующем году правительство предлагает выделить на оборону ровно 5% ВВП или более 4,8 млрд евро.

В этом году объем финансирования в евро был аналогичным, но его процентное соотношение к размеру экономики оказалось выше – около 5,38% ВВП.

Напомним, европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс выступил против бюджетного предложения главы Евросовета Антониу Кошты, которое предусматривает сокращение оборонных расходов на 30%.

Кубилюс ранее призвал страны ЕС сохранить высокий уровень расходов на оборону в следующем долгосрочном бюджете ЕС, иначе это приведет к задержкам в развитии военного потенциала блока.