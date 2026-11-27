Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Украина не координировала свои действия в Ливии и не сообщила союзникам о своей атаке на российские корабли.

Об этом сообщает Sky TG24, пишет "Европейская правда".

Министр иностранных дел Италии прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского о том, что Украина координировала свои действия в Ливии с международными партнерами.

"Не было никакой координации. Министр иностранных дел заявил, что в будущем они будут общаться с союзниками. Никого из нас не проинформировали, никто ничего не знал о том, что украинцы делают в Ливии. Поэтому то, что сказал Зеленский, не соответствует действительности", – сказал Антонио Таяни.

Ранее Зеленский заявил, что Украина всегда координирует свои атаки на российские корабли со странами, в пределах чьих вод или вблизи чьей инфраструктуры действуют украинские силы.

"Наши дипломаты работают с дипломатами любой страны, если мы действуем в каких-либо водах, в международных водах или вблизи какой-либо инфраструктуры другой страны... Наши силы никогда не наносят удары без координации с другими партнерами", – сказал Зеленский.

Напомним, 23 ноября Зеленский подтвердил, что у ливийского порта Бенгази украинские морские дроны потопили российский корвет "Меркурий" с вертолетом Ка-27 на борту, а также поразили сухогруз MV ANGARA, на котором Россия перевозила оружие.

Впоследствии премьер-министр Италии Джорджа Мелони, комментируя украинские удары по российским кораблям в ливийском порту Бенгази, предупредила о распространении войны на Средиземное море.