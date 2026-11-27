Высший уголовный суд Хорватии своим решением от 23 ноября удовлетворил апелляционную жалобу защиты гражданина Украины Владимира Журавлева, которого немецкие правоохранительные органы подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток".

Об этом сообщила юридическая компания "Катеринчук, Моор и партнеры", выступающая в качестве стороны защиты, пишет "Европейская правда".

По данным стороны защиты, суд отменил решение суда города Пула от 18 сентября 2026 года о передаче Журавлева Германии и направил дело на повторное рассмотрение.

Как отмечается, апелляционный суд признал преждевременными выводы суда первой инстанции и обязал его получить от немецких судебных органов дополнительные разъяснения относительно соотношения двух европейских ордеров на арест, правовой квалификации и пределов уголовного преследования.

Суд также подчеркнул необходимость обеспечения прав человека, правовой определенности и справедливости процедуры передачи.

"Это решение является важным процессуальным результатом работы команды защиты Владимира Журавлева. Вопрос о его передаче Германии остается открытым", – говорится в сообщении.

В сентябре хорватский суд разрешил экстрадировать украинца Владимира Журавлёва в Германию.

По данным СМИ, Журавлёва задержали в Хорватии во время съёмок голливудского фильма об этой диверсии. Речь идёт о картине под названием "Остров Змеиный".

В Германии уже находится под стражей ещё один фигурант дела, украинец Сергей Кузнецов, которого задержали во время отпуска в Италии прошлым летом.