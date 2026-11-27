Инициатива по промышленному сотрудничеству между ЕС и Украиной в сфере беспилотников готовится к значительному расширению круга компаний-участниц.

Об этом пишет Rapporteur со ссылкой на собственные источники, сообщает "Европейская правда".

Альянс ЕС-Украина по беспилотникам провел лишь два заседания с момента своего запуска летом, но уже вызвал настолько большой интерес, что вскоре может увеличиться более чем втрое. По словам представителей, было принято решение о расширении альянса с нынешних 18 членов до 80. Европейская комиссия также подтвердила этот план изданию.

На своем первом заседании европейский комиссар Андрюс Кубилюс обозначил цель альянса: содействовать созданию совместных предприятий, развивать готовность к масштабированию производства и вносить вклад в Европейские оборонные проекты общего интереса (DECODER).

В общей сложности 18 учредителей-производителей дронов – по девять из ЕС и Украины – лишь недавно определились со своей структурой управления, избрав немецкую компанию Quantum Systems и украинскую UFORCE сопредседателями на следующие шесть месяцев.

В первом раунде более 400 компаний подали заявки на вступление. В ближайшее время планируется объявить второй конкурс для увеличения числа членов. Как сообщают источники издания, это может произойти уже в декабре, поскольку дополнительного одобрения со стороны руководящего совета не требуется. Компании-учредители сохранят свой эксклюзивный статус в руководстве, а заинтересованные участники отрасли смогут подать заявки на вступление в качестве обычных членов расширяющегося альянса.

В настоящее время уже имеющиеся члены объединились в четыре рабочие группы, которые сосредоточены на цепочках поставок, безопасном сотрудничестве в отрасли, расширении производства и оперативной подготовке. Многие из них выразили заинтересованность в создании совместного рынка дронов между ЕС и Украиной.

Как сообщала "Европейская правда", учредительное заседание Альянса дронов ЕС и Украины, в который вошли девять украинских и девять европейских компаний, состоялось 11 сентября в Брюсселе.

В июле 2026 года ЕС и Украина согласовали Drone Deal, цель которого – "обеспечить единые, согласованные рамки сотрудничества между ЕС и Украиной для содействия, координации и поддержки" полной реализации соглашений о беспилотниках, которые Киев подписал с несколькими столицами стран ЕС.