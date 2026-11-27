Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, в ходе которого речь шла о нападении на российские корабли в Ливии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом украинский президент написал в Твиттере.

Зеленский отметил, что операция в Ливии проходила без координации с европейскими партнерами.

"Обсудили вопросы, над которыми работаем, и важно, чтобы мы понимали друг друга. Я подтвердил, что недавняя операция в Ливии была проведена без предварительной координации с нашими европейскими партнерами", – написал он.

Кроме того, Зеленский сказал Мелони, что украинская сторона намерена "обеспечить обмен всей необходимой информацией между соответствующими органами наших стран и поддерживать между ними прямую, регулярную и эффективную коммуникацию".

Ранее Зеленский заявил, что Украина всегда координирует свои атаки на российские корабли со странами, в пределах чьих вод или вблизи чьей инфраструктуры действуют украинские силы.

Впрочем, впоследствии итальянская сторона заявила, что Украина не координировала свои действия в Ливии и не сообщила союзникам о своей атаке на российские корабли.

Напомним, 23 ноября Зеленский подтвердил, что у ливийского порта Бенгази украинские морские дроны потопили российский корвет "Меркурий" с вертолетом Ка-27 на борту, а также поразили сухогруз MV ANGARA, на котором Россия перевозила оружие.

Впоследствии премьер-министр Италии Джорджа Мелони, комментируя украинские удары по российским кораблям в ливийском порту Бенгази, предупредила о распространении войны на Средиземное море.