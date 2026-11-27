В четверг и пятницу пожарные подразделения Чехии выезжали на более чем 600 вызовов, среди которых были дорожно-транспортные происшествия, поваленные деревья и застрявшие грузовики, после внезапного снегопада.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Из-за непогоды водителей призвали соблюдать особую осторожность и подстраивать скорость движения под погодные условия.

Машины для посыпки дорог песком и уборки снега работали непрерывно на автомагистралях и государственных дорогах.

За 24 часа было использовано более 4 600 тонн дорожной соли, сообщило Управление дорог и автомагистралей.

В международном аэропорту имени Вацлава Гавела в Праге из-за сильного снегопада возникли задержки рейсов на несколько часов.

Около 26 тысяч домохозяйств в столице временно остались без отопления и горячей воды при температуре ниже нуля из-за аварии на трубопроводе централизованного отопления.

Сообщалось, что в немецкой Баварии снегопад стал причиной многочисленных дорожно-транспортных происшествий и закрытия автомагистралей; в частности, в ДТП попали четыре автомобиля Бундесвера.

А в Швейцарии в результате аварии с участием более 35 автомобилей на автомагистрали А1 в направлении Санкт-Галлена ранним утром в пятницу пострадали десять человек.