Ирландия тестирует систему спутникового наблюдения на базе искусственного интеллекта для мониторинга подозрительной морской деятельности и защиты критически важной подводной инфраструктуры, поскольку европейские страны активизируют усилия по противодействию гибридным угрозам.

Об этом сообщает Rapporteur, как сообщает "Европейская правда"

Проект, представленный в пятницу, 27 ноября, на конференции в Дублине министром обороны Хелен МакЭнти, реализуется при участии Вооруженных сил Ирландии и дублинской компании по космическим технологиям Ubotica и использует искусственный интеллект для анализа спутниковых снимков, данных об отслеживании судов и другой морской информации с целью выявления потенциальных рисков.

"Пилотный проект по мониторингу морского пространства, реализуемый Вооружёнными силами и компанией Ubotica, является практическим примером такого подхода. Он демонстрирует, как инновационные ирландские компании могут сотрудничать с государством и в рамках европейских партнёрств для решения реальных вызовов", – отметила МакЭнти.

Технология Ubotica обрабатывает спутниковые наблюдения с помощью искусственного интеллекта на борту космических аппаратов, сокращая время, необходимое для передачи снимков на Землю для анализа. Каждое новое наблюдение может обновлять оперативную картину и помогать определить, куда спутникам следует направить свой взгляд в следующий раз.

Система под названием Live Maritime Intelligence призвана прогнозировать движения судов и помогать проверять местонахождение и деятельность кораблей, в частности тех, которые перестают передавать свои сигналы слежения.

Компания отмечает, что система может помочь властям выявлять потенциальные угрозы для подводных кабелей связи, энергетических линий и морских маршрутов. Однако оперативные решения остаются за Вооружёнными силами.

Ранее министерство обороны Бельгии сообщило, что намеревается приобрести 10 новых автономных подводных дронов REMUS 300 – на это выделили 20 млн евро.

А Великобритания во вторник объявила о выделении 90 млн фунтов стерлингов (121 млн долларов) на закупку дронов, датчиков и систем искусственного интеллекта, чтобы помочь Королевскому флоту противостоять российским подводным угрозам в Северной Атлантике и защитить критически важную инфраструктуру.