Министр иностранных дел Андрей Сибига обсудил с генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе новый четырехлетний План действий Совета Европы для Украины и присоединение Украины к управляющему комитету Спецтрибунала.

Об этом Сибига написал в своем аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".

Ален Берсе прибыл 27 ноября в Киев, чтобы почтить память жертв Голодомора на мероприятиях в субботу. Андрей Сибига проинформировал Алена Берсе о ситуации на фронте, эскалации российских атак и дипломатических усилиях по достижению мира. Также они обсудили новый четырехлетний План действий Совета Европы для Украины стоимостью около 70 миллионов евро.

"Мы уделили особое внимание вопросу ответственности. Я поблагодарил господина Берсе за его личное лидерство, благодаря которому Специальный трибунал и Комиссия по компенсациям перешли от планов к практической работе", – написал Сибига.

В среду, 25 ноября, Верховная Рада утвердила присоединение Украины к Управляющему комитету Специального трибунала, и 39 государств и организаций готовы принять в нём участие. Андрей Сибига призвал партнёров ратифицировать создание Спецтрибунала.

"Трибуналу требуется шесть плюс ратификаций для запуска, а Комиссии по компенсациям – ещё тринадцать. Я призываю всех партнёров быстро завершить свои процедуры, чтобы следующий год стал годом справедливости", – отметил глава украинского МИД.

Напомним, 15 мая на заседании Комитета министров Совета Европы было одобрено ключевое решение в процедуре запуска Специального трибунала по преступлению агрессии России. На данный момент девять стран завершили внутренние процедуры для участия в этом механизме – Великобритания, Эстония, Исландия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия и Швеция. Украина стала десятой.

О значении ратификации законопроекта Верховной Радой читайте подробнее в статье Рада не должна тормозить трибунал. Почему важно 25 ноября открыть путь к суду над Путиным.