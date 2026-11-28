В правительстве Германии призывают к масштабным инвестициям в водную инфраструктуру из-за низкого уровня воды в реках летом.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.

Низкий уровень воды в немецких реках привёл летом к значительным экономическим убыткам. Министр охраны окружающей среды Карстен Шнайдер призвал к масштабным инвестициям в водную инфраструктуру, в частности, для расширения русла Рейна.

"Чтобы обеспечить грузовые перевозки в долгосрочной перспективе, мы также должны внести изменения в русло. Прежде всего важно ренатурировать притоки и старые рукава, предоставить реке больше пространства и использовать поймы в качестве водохранилищ", – заявил министр.

Прошлым летом исторически низкие уровни воды в Рейне и других немецких реках привели, местами, к значительным ограничениям внутреннего судоходства. Функционирование судоходства на Рейне имеет большое значение, поскольку через реку обеспечивается работа главной артерии немецкой промышленности.

Что касается финансирования, министр считает, что это обязанность политиков. По его словам, бездействие обойдется гораздо дороже, ведь один день жары с температурой свыше 35 градусов обходится национальной экономике почти в миллиард евро. Поэтому Шнайдер призвал земли инвестировать значительную часть своих 100 миллиардов евро из специального фонда в водную инфраструктуру.

В августе сообщалось, что уровень воды в реке Рейн опустился до нового рекордного минимума, что привело к серьезным сбоям в речном грузовом судоходстве на фоне продолжительной засухи на большей части территории Германии.

Напомним, Германия стала первой страной, завершившей процесс структурированного диалога по борьбе с дефицитом воды, который Европейская комиссия начала в ноябре 2025 года и к которому постепенно будут привлекаться все государства-члены.