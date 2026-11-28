Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Албания могла бы завершить переговоры о вступлении в Европейский Союз уже в конце 2027 года.

Об этом Кос сообщила во время своего визита в столицу Албании Тирану на саммит ЕС-Западные Балканы, пишет "Европейская правда".

Страны Западных Балкан постепенно продвигаются по пути вступления в ЕС, считает еврокомиссар. Первой вступить в Евросоюз имеет шансы Черногория.

"Черногория, надеемся, завершит переговоры в этом году, а Албания могла бы сделать то же самое в следующем году", – сказала Кос.

Если правительство Албании проведет необходимые реформы и страны-члены ЕС дадут "зеленый свет", в 2028 году можно будет приступить к ратификации договора о вступлении. Тогда, по словам Кос, у Албании есть шанс к 2030 году стать членом ЕС.

"Итак, мы завершим переговоры в следующем году, примерно в это же время. Следующим шагом, вероятно, станет закрытие примерно половины переговорных разделов, после чего государства-члены сформируют рабочую группу по вопросам договора о вступлении, который затем можно будет подписать", – отметила Кос.

По словам еврокомиссара, Албания выполнила 80% необходимых реформ и вскоре получит 185,6 млн евро.

Напомним, в ноябре прошлого года Албания и ЕС открыли последний кластер в рамках переговоров о вступлении балканской страны в Европейский Союз.

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