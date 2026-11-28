Ряд европейских стран опубликовали заявления в память о миллионах украинцев, погибших в результате Голодомора, устроенного советской властью.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна, недавно посетивший Киев, заявил, что этот визит "болезненно напомнил" ему об истории Голодомора.

"Более 90 лет назад советский режим лишил украинцев еды. Сегодня из-за войны, которую ведет Россия, украинские семьи вынуждены бороться за то, чтобы накормить своих близких и отапливать свои дома. В очередной раз Москва использует человеческие страдания, чтобы сломить украинское сопротивление", – подчеркнул Тсахкна.

Он подчеркнул, что память о Голодоморе помогает понять человеческие потери, вызванные российским империализмом, и то, "почему сегодняшняя борьба Украины – это гораздо больше, чем борьба за территорию".

В Министерстве иностранных дел Латвии отметили, что РФ вновь ведет войну против Украины, "используя продовольствие в качестве оружия и пытаясь уничтожить национальную идентичность Украины".

"Тогда ей не удалось сломить украинский дух. И сейчас ей это не удастся", – подчеркнули в заявлении.

А в министерстве иностранных дел Литвы отметили, что голод "был наказанием за сопротивление украинцев и их решимость сохранить национальную идентичность во время советской оккупации".

"Россия применяет подобные методы, но ей это не удастся", – говорится в заявлении.

Напомним, в 2024 году парламент Швейцарии признал Голодомор геноцидом.

Голодомор признали геноцидом украинского народа парламенты около трёх десятков стран мира, а также Европейский парламент и Парламентская ассамблея Совета Европы.