Левопопулистская немецкая партия BSW отказалась от усиления разграничения с ультраправой "Альтернативой для Германии".

Об этом пишет Spiegel, передает "Европейская правда".

Как отмечается, соответствующее решение поддержало большинство делегатов на национальном съезде партии в Дрездене. После этого несколько участников объявили о выходе из BSW, в частности один из её соучредителей Клаус Эрнст.

На съезде, в котором приняли участие около 600 делегатов, рассматривалось предложение группы членов-учредителей об установлении более чётких ограничений на сотрудничество с "АдН".

В частности, они требовали исключить создание коалиций с партией, отсутствие официальной толерантности, отсутствие голосов за кандидата от "АдН" во время выборов, но допускать совместные предложения, совместное голосование и, возможно, также письменные соглашения с ультраправыми.

Пророссийская политик и лидер партии Сара Вагенкнехт заявила, что "АдН" не является долгосрочным стратегическим партнером ее партии.

"Но пока существует возможность для конкретных изменений и улучшений, мы должны ею воспользоваться", – сказала она.

Такой подход партия уже применяет в федеральной земле Саксония-Анхальт. После земельных выборов в сентябре "АдН" получила там 39 мест, а BSW – пять из 83 мест в парламенте. Вместе они имеют большинство.

Недавний социологический опрос показывает, что большинство немцев хочет досрочных выборов, а самой популярной партией остаётся "АдН".



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