Чего ожидать после выборов в Конгресс США и в чем заключается опасность для Трампа

Во вторник, 3 ноября, десятки миллионов американцев отправятся на избирательные участки, чтобы высказаться по поводу второго срока Дональда Трампа – именно так американские СМИ характеризуют промежуточные выборы в Конгресс.

Уже почти не осталось сомнений, что в этой предвыборной гонке Республиканская партия действующего президента потерпит поражение как минимум в одной из палат Конгресса.

У Трампа не особо скрывают намерение оспаривать результаты и бороться за отдельные округа в случае поражения республиканских кандидатов. Избирательные правила США дают на это достаточно времени – обновленный Конгресс, согласно Конституции, начнет работу 3 января следующего года.

О том, каких изменений стоит ожидать в Конгрессе после выборов и как они могут повлиять на дальнейшую политику США и их президента, читайте в статье журналистки "Европейской правды" Ольги Ковальчук Американцы против Трампа. Что изменит вероятное поражение республиканцев на выборах в Конгресс США. Далее – краткое изложение статьи.

Голосование, за которым с напряжением наблюдает весь мир, уже стало самым дорогостоящим избирательным циклом в истории США, обойдя даже президентскую гонку 2024 года. Расходы на избирательную кампанию превысили 11 млрд долларов, что демонстрирует, насколько высоки ставки как для действующей республиканской администрации, так и для их оппонентов.

О том, что на этих выборах у демократов есть хорошие шансы на реванш, социологи говорят уже давно. Но сейчас, за несколько дней до выборов, произошло важное изменение. Впервые возможность потери обеих палат Конгресса признал Трамп.

Фактически результаты выборов (а прежде всего сенатских) определят несколько округов и штатов, где преимущество одного из кандидатов не является очевидным.

На выборы в "спорных" округах представители обеих партий тратят больше всего средств и усилий, и говорить об уверенности в их результатах пока рано. Поэтому стоит рассмотреть различные сценарии и их последствия для Белого дома.

Сначала рассмотрим сценарий, при котором республиканцы сохранят Сенат, но в Палате представителей сформируется демократическое большинство.

Это сейчас – сценарий надежд для Белого дома. Причем им достаточно даже "ничьей" на сенатских выборах.

Демократическое большинство в Палате представителей получит контроль над комитетами, а также право инициировать расследования в отношении администрации президента США и даже инструмент импичмента. Но не стоит ожидать, что это приведет к отстранению Дональда Трампа от должности, поскольку этот процесс "похоронят" в Сенате.

А вот в вопросе бюджета влияние демократов на администрацию будет вполне реальным. Это – один из самых весомых рычагов.

Другой сценарий – полная потеря Дональдом Трампом контроля над Конгрессом. И этот сценарий – наиболее опасен для администрации Трампа.

Сценарий весьма реален, его прогнозируют большинство опросов: республиканцы теряют и Палату представителей, и Сенат.

В дополнение к давлению со стороны Палаты представителей, описанному выше, добавляются проблемы, которые создаст для Трампа демократическое большинство в Сенате. Демократы смогут блокировать кандидатуры президента на ключевые посты.

А еще Сенат при большинстве демократов сможет продолжить инициированные Палатой представителей расследования в отношении должностных лиц администрации.

Конечно, нельзя полностью исключать маловероятный сценарий, при котором республиканцы сохранят большинство вопреки всем опросам. Это дало бы президенту большую свободу действий на оставшийся срок его пребывания в должности, с меньшим сопротивлением в Конгрессе.

Но даже при таком исходе речь не пойдет о неограниченной власти Трампа. К тому же в последнее время участились случаи разногласий внутри его партии, когда несколько республиканцев голосовали вместе с демократами.

Отчаянные попытки давления и миллиардные расходы на избирательную кампанию дополнительно свидетельствуют о том, что результат промежуточных выборов ослабит Трампа, как бы он это ни отрицал. Президент США в случае поражения своей партии будет вынужден мириться с повесткой дня демократов и идти с ними на компромиссы.

Подробнее – в материале Ольги Ковальчук Американцы против Трампа. Что изменит вероятное поражение республиканцев на выборах в Конгресс США.