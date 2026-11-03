В Великобритании уверены, что к 2030 году достигнут целевого показателя в 3% ВВП на оборону

Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг выразил уверенность в том, что страна достигнет целевого показателя в 3% ВВП в расходах на оборону к 2030 году.

Его заявление цитирует Politico, передает "Европейская правда".

Согласно плану правительства, Великобритания выполнит обязательства перед НАТО по выделению 3,5% ВВП на оборону к 2035 году, а также определит целевую дату достижения уровня 3% в 2030 году.

Глава Минобороны убежден, что на пути к достижению этих целей самыми сложными задачами будут обеспечение финансирования и стимулирование промышленности к выполнению обязательств.

"Мы находимся в условиях усиления угрозы, и поэтому, поскольку Великобритания и наши союзники по НАТО тратят и инвестируют больше в наши оборонные возможности, нам нужно, чтобы промышленность также активизировалась и ускорила темпы вместе с нами", – подчеркнул Стритинг.

В настоящее время Великобритания тратит на оборону около 2,6% ВВП. Однако оборонный бюджет был увеличен с целью сдерживания России, в то время как другие британские министерства сталкиваются с сокращениями.

"Думаю, я, пожалуй, был единственным министром правительства, который во время обсуждения бюджета мог с уверенностью сказать, что мы получим больше", – отметил Стритинг, комментируя объявление проекта бюджета на прошлой неделе.

Он добавил, что обязательство по увеличению расходов "стало важным сигналом для промышленности, наших союзников, а также, собственно, и для наших противников". Министр также отверг обвинения в том, что правительство не определило четкий путь к увеличению расходов.

В объявлении на прошлой неделе Министерство финансов также создало Рабочую группу по инновационному финансированию обороны, направленную на "максимизацию вклада частного и международного финансирования в оборону Великобритании". Идея заключается в том, чтобы выяснить, как привлечь больше средств частного сектора в оборонную отрасль, в частности с помощью государственно-частных партнерств.

Министр обороны признал, что не является сторонником этой инициативы.

"Есть другие способы привлечения частного финансирования, которые учитывают правильные уроки, обеспечивают хорошую прибыль и выгодные условия для всех и проходят без споров", – пояснил Стритинг.

Напомним, 1 сентября министр финансов Великобритании Джон Хили заявил, что он проложит "четкий путь" к увеличению расходов на оборону в ходе весеннего обзора расходов правительства, на фоне спекуляций о том, когда страна достигнет целевых показателей НАТО.

Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг ранее подчеркнул необходимость быть готовыми к сценарию, "при котором Великобритания и альянс НАТО окажутся в состоянии войны с Россией".