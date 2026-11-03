США: Меланія Трамп організує зустріч представників України та Росії у Білому домі

У Білому домі заявили, що перша леді США Меланія Трамп особисто організує зустріч у США між представниками Росії та України.

Про це йдеться у відповідній заяві, передає "Європейська правда".

Зазначається, що дружина американського президента Дональда Трампа, "особисто організує зустріч у Білому домі між представниками Росії та України".

"Ця подія є надзвичайним моментом в американській історії", – акцентували у Білому домі.

Також у заяві зазначили, що перша леді США виступить із заявою щодо Олешок у четвер, 5 листопада, у Білому домі.

Водночас у заяві не зазначили, кого саме запросила на зустріч Трамп, а також, коли ця зустріч може відбудеться.

23 жовтня у Білому домі повідомили, що Меланія Трамп домоглася укладення перемир’я між Росією та Україною у місті Олешки, окупованого російськими військами, яке потерпає від гуманітарної катастрофи.

Пізніше вона натякнула, що могла б здійснити особисту поїздку до України на тлі новин про те, що вона домовилася про припинення вогню в окупованих РФ Олешках.

2 листопада перша леді США заявила, що в рамках гуманітарної місії під час перемир'я в Олешках було евакуйовано майже 800 людей.

Більше про ситуацію в окупованому місті читайте у матеріалі УП: "Олешки в облозі: місто, де їдять траву, ховають тіла в підвалі лікарні та чекають на евакуацію, якої немає".