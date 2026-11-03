США: Мелания Трамп организует встречу представителей Украины и России в Белом доме

В Белом доме заявили, что первая леди США Мелания Трамп лично организует встречу в США между представителями России и Украины.

Об этом говорится в соответствующем заявлении, передает "Европейская правда".

Отмечается, что супруга американского президента Дональда Трампа "лично организует встречу в Белом доме между представителями России и Украины".

"Это событие является выдающимся моментом в американской истории", – подчеркнули в Белом доме.

Также в заявлении отметили, что первая леди США выступит с заявлением по поводу Олешек в четверг, 5 ноября, в Белом доме.

В то же время в заявлении не указано, кого именно пригласила на встречу Трамп, а также когда эта встреча может состояться.

23 октября в Белом доме сообщили, что Мелания Трамп добилась заключения перемирия между Россией и Украиной в городе Олешки, оккупированном российскими войсками и страдающем от гуманитарной катастрофы.

Позже она намекнула, что могла бы совершить личную поездку в Украину на фоне новостей о том, что она договорилась о прекращении огня в оккупированных РФ Олешках.

2 ноября первая леди США заявила, что в рамках гуманитарной миссии во время перемирия в Олешках было эвакуировано почти 800 человек.

Подробнее о ситуации в оккупированном городе читайте в материале УП: "Олешки в осаде: город, где едят траву, прячут тела в подвале больницы и ждут эвакуации, которой нет".