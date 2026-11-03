Країни Балтії та Польща закликали країни ЄС розірвати угоди про захист інвестицій з РФ

Естонія, Латвія, Литва та Польща надіслали Європейській комісії спільну заяву із закликом розірвати угоди про захист інвестицій з Росією, які досі діють у 17 країнах-членах ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Міністерство закордонних справ Естонії повідомило, що двосторонні угоди про захист інвестицій (BIT) є міжнародними договорами, що регулюють узгоджені між сторонами умови взаємних інвестицій.

Країни Балтії та Польща направили Європейській комісії спільну заяву, в якій зазначається, що факти свідчать про те, що угоди, укладені з Росією, використовуються для впливу на політику Європейського Союзу в інтересах Росії, а також про те, що дія цих угод ставить під загрозу економічну безпеку ЄС загалом.

Зокрема, договори містять положення, які заохочують інвестиції в Росію та дозволяють особам, щодо яких введено санкції, звертатися до міжнародного суду з позовами проти держав-членів Євросоюзу та ЄС загалом.

За словами міністра закордонних справ Маргуса Тсахкни, завдання Європейського Союзу – забезпечити, щоб міжнародна ізоляція Росії зберігалася без будь-яких поступок.

"Договори з Росією, що діють на даний час, у сьогоднішній геополітичній ситуації більше не можна розглядати виключно як договори, укладені для захисту інвестицій. Країни-члени укладали угоди про захист інвестицій у той час, коли ще не усвідомлювали, що Росія становить довгострокову загрозу безпеці для всієї Європи. Ці угоди є прихованим каналом, що дозволяє Росії впливати на політику та економіку країн-членів через компанії. Ми не повинні дозволяти Росії впливати на політичні рішення Європейського Союзу через ці угоди", – заявив Тсахкна.

Естонія спільно з Латвією, Литвою та Польщею закликала Європейську комісію та держави-члени розробити спільний план подальших дій щодо вирішення цієї проблеми, який би відповідав політиці ЄС стосовно Росії. "Європа має стати ще сильнішою, і це передбачає звільнення від впливу Росії", – підкреслив Тсахкна.

Країни Балтії та Польща розраховують, що рішення буде знайдено вже в першому кварталі 2027 року.

У МЗС зазначили, що Естонія ніколи не укладала з Росією договорів про захист інвестицій.

Як відомо, агентство Reuters повідомило, що представники Пентагону звернулися до Литви та кількох інших країн НАТО з проханням пом’якшити риторику щодо загрози з боку Росії.

У відповідь на це глава литовського Міноборони Робертас Каунас заявив, що не має інформації про таке прохання, та наголосив, що Литва ґрунтує свої заяви щодо Росії на фактах.