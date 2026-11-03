Страны Балтии и Польша призвали страны ЕС расторгнуть соглашения о защите инвестиций с РФ

Эстония, Латвия, Литва и Польша направили в Европейскую комиссию совместное заявление с призывом расторгнуть соглашения о защите инвестиций с Россией, которые до сих пор действуют в 17 странах-членах ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Министерство иностранных дел Эстонии сообщило, что двусторонние соглашения о защите инвестиций (BIT) являются международными договорами, регулирующими согласованные между сторонами условия взаимных инвестиций.

Страны Балтии и Польша направили Европейской комиссии совместное заявление, в котором отмечается, что факты свидетельствуют о том, что соглашения, заключенные с Россией, используются для влияния на политику Европейского Союза в интересах России, а также о том, что действие этих соглашений ставит под угрозу экономическую безопасность ЕС в целом.

В частности, договоры содержат положения, которые поощряют инвестиции в Россию и позволяют лицам, в отношении которых введены санкции, обращаться в международный суд с исками против государств-членов Евросоюза и ЕС в целом.

По словам министра иностранных дел Маргуса Цахкни, задача Европейского Союза – обеспечить, чтобы международная изоляция России сохранялась без каких-либо уступок.

"Действующие в настоящее время договоры с Россией в сегодняшней геополитической ситуации больше нельзя рассматривать исключительно как договоры, заключенные для защиты инвестиций. Страны-члены заключали соглашения о защите инвестиций в то время, когда ещё не осознавали, что Россия представляет собой долгосрочную угрозу безопасности для всей Европы. Эти соглашения являются скрытым каналом, позволяющим России влиять на политику и экономику стран-членов через компании. "Мы не должны позволять России влиять на политические решения Европейского Союза через эти соглашения", – заявил Цахкна.

Эстония совместно с Латвией, Литвой и Польшей призвала Европейскую комиссию и государства-члены разработать совместный план дальнейших действий по решению этой проблемы, который соответствовал бы политике ЕС в отношении России. "Европа должна стать еще сильнее, и это предполагает освобождение от влияния России", – подчеркнул Цахкна.

Страны Балтии и Польша рассчитывают, что решение будет найдено уже в первом квартале 2027 года.

В МИД отметили, что Эстония никогда не заключала с Россией договоров о защите инвестиций.

Как известно, агентство Reuters сообщило, что представители Пентагонаобратились к Литве и нескольким другим странам НАТО с просьбой смягчить риторику относительно угрозы со стороны России.

В ответ на это глава литовского Минобороны Робертас Каунас заявил, что не располагает информацией о такой просьбе, и подчеркнул, что Литва основывает свои заявления в отношении России на фактах.