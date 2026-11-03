У Верховному суді Польщі виступили проти усунення голови Конституційного трибуналу

Колегія Верховного суду Польщі виступила проти відсторонення голови Конституційного трибуналу Богдана Свенчковського від виконання його обов’язків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

У тексті опублікованої постанови зазначено, що Колегія Верховного суду висловлює "рішучий протест проти дій, що підривають конституційні засади функціонування судової влади", під якими мається на увазі усунення "осіб, які обіймають посади в її органах, від виконання належних їм повноважень". В той де час для ухвалення рішення загальним зібранням суддів Верховного суду забракло кворуму.

Було констатовано, що це відбулося "без необхідної правової підстави та з порушенням встановлених законом процедур".

Колегія Верховного суду посилається на статтю 7 Конституції – принцип легалізму, що зобов’язує владу діяти на підставі та в межах закону. Як зазначено, він виключає "можливість самостійного створення, довільного розширення або захоплення повноважень".

"Ця вимога має особливе значення для захисту незалежності судової влади, яка є одним із фундаментів демократичної правової держави", – зазначено в постанові.

Як зазначається, аргументи щодо необхідності відновлення верховенства права або стану вищої необхідності "у жодному разі" не можуть виправдовувати "дії, що зачіпають конституційні органи держави".

Постанова, ухвалена Колегією Верховного суду, стосується повідомлення, опублікованого в п’ятницю на сайті Конституційного суду. У ньому повідомлялося, що голова Конституційного суду Богдан Свечковський та його заступник Бартломей Соханський були відсторонені від виконання своїх обов’язків на один місяць.

Свечковський стверджує, що це рішення є незаконним. "Я є головою Конституційного суду. Ніхто мене не звільнив з цієї посади і не може мене звільнити. Це було рішення президента Республіки Польща", – сказав він у промові, зверненій до протестувальників біля будівлі Конституційного суду.

Тим часом генеральний прокурор Вальдемар Журек повідомив про направлення до Конституційного суду шести клопотань про зняття імунітету з голови Конституційного суду. У опублікованому у вівторок повідомленні він зазначив, що йдеться про можливість висунення йому звинувачень у справі "незаконних операцій із системою Pegasus", передачі секретних матеріалів Збігневу Зьобро, репресивних відряджень дев’яти прокурорів, "спроб перетворення будівлі на алеї Шуха на приватну фортецю безкарності" та "придбання шпигунської системи "Гермес" у той час, коли він обіймав посаду Генерального прокурора".

Нагадаємо, у п’ятницю на сайті Конституційного трибуналу з'явилося повідомлення про відсторонення від посад голови суду Богдана Свенчковського та його заступника Бартоломея Соханського.

У ніч на суботу під Конституційного трибуналу зібрався мітинг опозиції. Протестувальники, серед яких президент партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський, виламали ворота і намагалися потрапити до будинку суду.

Президент Кароль Навроцький заявив про "загрозу внутрішній безпеці" країни і скликав термінові консультації за участю представників парламентських сил.

Деталі читайте у статті: Польща йде під трибунал. Як конфлікт Туска і Навроцького переріс у конституційну кризу.