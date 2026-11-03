В Верховном суде Польши выступили против отстранения председателя Конституционного трибунала

Коллегия Верховного суда Польши выступила против отстранения председателя Конституционного трибунала Богдана Свенчковского от исполнения его обязанностей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

В тексте опубликованного постановления указано, что Коллегия Верховного суда выражает "решительный протест против действий, подрывающих конституционные основы функционирования судебной власти", под которыми подразумевается отстранение "лиц, занимающих должности в её органах, от исполнения принадлежащих им полномочий".

Было констатировано, что это произошло "без необходимого правового основания и с нарушением установленных законом процедур".

Коллегия Верховного суда ссылается на статью 7 Конституции – принцип легализма, обязывающий власть действовать на основании и в рамках закона. Как отмечается, он исключает "возможность самостоятельного создания, произвольного расширения или захвата полномочий".

"Это требование имеет особое значение для защиты независимости судебной власти, которая является одним из фундаментов демократического правового государства", – отмечается в постановлении.

Как отмечается, аргументы о необходимости восстановления верховенства права или введения чрезвычайного положения "ни в коем случае" не могут оправдывать "действия, затрагивающие конституционные органы государства".

Постановление, принятое Коллегией Верховного суда, касается сообщения, опубликованного в пятницу на сайте Конституционного суда. В нем сообщалось, что председатель Конституционного суда Богдан Свечковский и его заместитель Бартломей Соханский были отстранены от исполнения своих обязанностей на один месяц.

Свечковский утверждает, что это решение является незаконным. "Я являюсь председателем Конституционного суда. Никто меня не уволил с этой должности и не может меня уволить. Это было решение президента Республики Польша", – сказал он в речи, обращенной к протестующим у здания Конституционного суда.

Между тем генеральный прокурор Вальдемар Журек сообщил о направлении в Конституционный суд шести ходатайств о снятии иммунитета с председателя Конституционного суда. В опубликованном во вторник сообщении он отметил, что речь идет о возможности предъявления ему обвинений по делу "незаконных операций с системой Pegasus", передачи секретных материалов Збигневу Зёбро, репрессивных командировок девяти прокуроров, "попыток превращения здания на аллее Шуха в частную крепость безнаказанности" и "приобретения шпионской системы "Гермес" в то время, когда он занимал должность генерального прокурора".

Напомним, в пятницу на сайте Конституционного трибунала появилось сообщение об отстранении от должностей председателя суда Богдана Свенчковского и его заместителя Бартоломея Соханского.

В ночь на субботу у здания Конституционного трибунала собрался митинг оппозиции. Протестующие, среди которых был президент партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, выломали ворота и пытались проникнуть в здание суда.

Президент Кароль Навроцкий заявил об "угрозе внутренней безопасности" страны и созвал экстренные консультации с участием представителей парламентских сил.

Подробности читайте в статье: Польша идёт под трибунал. Как конфликт Туска и Навроцкого перерос в конституционный кризис.