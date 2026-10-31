Конституційна криза в Польщі: Навроцький заявив про загрозу внутрішній безпеці

Президент Польщі Кароль Навроцький у зв’язку з кризою довкола Конституційного трибуналу заявив про "загрозу внутрішній безпеці" країни і скликав термінові консультації за участю представників парламентських сил з метою "стабілізації політичної ситуації та відновлення конституційного ладу".

Заяву президента зачитав під час демонстрації перед Конституційним трибуналом, що тривала в ніч з п’ятниці на суботу, глава президентського кабінету Павел Шефернакер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

У своїй заяві Навроцький зазначає, що, на його думку, у Конституційному суді сталося "порушення конституційного ладу Республіки Польща".

"Тієї ночі сталося порушення конституційного ладу Республіки Польща та силове захоплення конституційного державного органу", – йдеться у заяві польського президента.

Навроцький додав, що провів консультації з першим головою Верховного суду Збігнєвом Капінським, який "також не визнає законними дії, вчинені особами, що узурпували владу" у Конституційному трибуналі.

Він також закликав до відновлення правопорядку та виведення служб з території Конституційного трибуналу.

"У зв’язку із загрозою внутрішній безпеці Республіки Польща я скликаю сьогодні термінові консультації за участю представників парламентських сил з метою врегулювання політичної ситуації та відновлення конституційного ладу", – зачитав у заяві президента Шефернакер.

Нагадаємо, на сайті Конституційного трибуналу з'явилося повідомлення про відсторонення від посад голови суду Богдана Свечковського та його заступника Бартоломея Соханського.

При цьому на сторінці Конституційного трибуналу у мережі Х, навпаки, вказано, що сайт суду захоплено, а голова трибуналу Богдан Свечковський продовжує виконувати свої обов'язки.

В ніч на суботу під Конституційного трибуналу зібрався мітинг опозиції. Протестувальники, серед яких президент партії "Право і Справедливість" Ярослав Качинський, виламали ворота і намагаються потрапити до будинку суду.

Уряд Дональда Туска прагнув реформувати Суд і призначити нових суддів, проте президент Кароль Навроцький відмовився привести до присяги трьох із шести суддів, призначених парламентом, тоді як голова Богдан Свечковський відмовився дозволити суддям, обраним нинішньою парламентською більшістю, приступити до виконання своїх обов’язків.

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