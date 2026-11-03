Глава МИД Латвии откажется от депутатского оклада, пока будет занимать должность в правительстве

Избранная в 15-й Сейм Латвии депутат Байба Браже временно откажется от депутатского оклада, пока будет занимать должность министра иностранных дел в правительстве Андриса Кулбергса.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

До сих пор другие депутаты, избранные в 15-й Сейм, которые также занимают министерские посты, такого решения не принимали.

С созывом новоизбранного Сейма Кабинет министров под руководством Кулбергса официально ушел в отставку, но в соответствии с законом продолжит работу до утверждения нового правительства в парламенте, обеспечивая непрерывность государственных функций и преемственность начатой работы.

Напомним, на выборах в 15-й Сейм убедительную победу одержал "Объединенный список" действующего премьера, набравший 35,3% голосов, свидетельствуют предварительные данные, обобщенные Центральной избирательной комиссией.

После этого латвийский президент поручил сформировать правительство действующему премьер-министру Андрису Кулбергсу.

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