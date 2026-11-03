Премьер-министр Финляндии выступил за отказ в выдаче виз российским спортсменам

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщил, что в настоящее время готовятся меры – как на национальном уровне, так и в рамках международного сотрудничества – для того, чтобы можно было отказывать российским спортсменам в выдаче виз.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

На прошлой неделе появились сообщения о том, что Россия возвращается на чемпионаты мира по хоккею. Поводом стало решение Международного спортивного арбитражного суда (CAS), который постановил, что Международная федерация хоккея (IIHF) должна разрешить возвращение России на международные турниры. В ответ Федерация хоккея Финляндии в понедельник вечером заявила, что Финляндия не будет играть против России, пока продолжается война в Украине.

"Федерация хоккея поступила решительно", – сказал Орпо.

По его словам, не имеет значения, о каком виде спорта идет речь, когда речь идет о визах и отказе в их выдаче. Таким образом, эта мера затронула бы российских спортсменов во всех видах спорта, а не только в хоккее.

Премьер-министр сообщил, что работа ведется в сжатые сроки. Совет по иностранным делам Европейского Союза рассмотрит этот вопрос в ближайшие дни по инициативе Финляндии.

"В этом деле нужно уметь принимать быстрые решения", – подчеркнул Орпо.

Ранее министр иностранных дел Элина Валтонен заявила, что российским спортсменам в следующем году не место в Финляндии, если их страна продолжит вести свою агрессивную войну против Украины.

Европейская комиссия выступает против "нормализации" участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, пока продолжается война РФ против Украины, однако окончательное решение о допуске российских хоккейных сборных принадлежит Международной федерации хоккея.