Парламент Гренландии ратифицировал соглашение о безопасности, заключенное с Трампом

Во вторник парламент Гренландии ратифицировал соглашение о безопасности этого арктического острова, заключенное ранее в этом году с президентом США Дональдом Трампом, хотя некоторые члены оппозиционных партий усомнились в экономической ценности соглашения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

В сентябре США, Дания и Гренландия подписали соглашение, направленное на преодоление напряженности после неоднократных угроз Трампа взять под контроль этот стратегически расположенный и богатый полезными ископаемыми остров, который является самоуправляемой территорией Дании.

Это соглашение расширяет роль американских вооруженных сил в Гренландии, открывая путь для создания двух новых военных баз и системы противоракетной обороны Трампа "Золотой купол", одновременно подтверждая суверенитет Дании и право гренландцев на самоопределение.

Большинство законодателей уже выразило поддержку соглашению во время первых дебатов в прошлом месяце.

Во вторник за соглашение проголосовали 16 депутатов, против – никто, 7 воздержались.

Министр иностранных дел Гренландии Муте Эгеде заявил во вторник, что ратификация соглашения является важным шагом для острова.

"Мы должны признать, что мир и стабильность больше не являются чем-то, что мы можем считать само собой разумеющимся", – сказал Эгеде депутатам в Нууку незадолго до голосования.

Оппозиционная партия "Налерак", являющаяся самым влиятельным политическим голосом в поддержку независимости Гренландии, в ходе дебатов поставила под сомнение экономическую ценность соглашения.

"Мы стремимся заключить более выгодное соглашение, от которого сможем извлечь выгоду, когда станем независимым государством. Но это соглашение не принесло никакой экономической выгоды", – отметил председатель "Налерак" Пеле Броберг.

Датский парламент должен рассмотреть законопроект в первом чтении 11 ноября, а затем – во втором чтении и проголосовать 19 ноября.

Исполнительное соглашение вступит в силу после его ратификации Данией и Гренландией и не требует одобрения Сенатом США.

Президент США Дональд Трамп во вторник назвал Гренландию самым большим подарком, который когда-либо получали Соединённые Штаты.

В середине октября Трамп заявил, что в "нашей" Гренландии готовятся начать масштабную разведку нефти, газа и полезных ископаемых.