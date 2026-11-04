Україна та Єврокомісія ведуть переговори над укладенням "справжньої" угоди про дрони

Зараз Україна та Європейська комісія ведуть переговори над укладенням Drone deal ("угоди про дрони").

Про це повідомила радниця апарату Ради національної безпеки і оборони України Оксана Осадча на EU Accession Exchange Forum, повідомляє кореспондентка "Європейської правди".

Підписана раніше угода про партнерство між ЄС та Україною у сфері оборони теж частково стосується дронів, але не є справжньою drone deal, каже Оксана Осадча.

"Спільна декларація "Партнерства у сфері оборонної промисловості між ЄС та Україною" (EU-Ukraine Defence Industrial Partnership) вже була підписана тоді, коли президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відвідала Київ. У медіа це подавали як drone deal між ЄС та Україною – на жаль, поки ні. Наразі ми проводимо переговори з Єврокомісією про це. Але це те, що ми б хотіли, це база для нашого спільного захисту", – сказала Осадча.

Нагадаємо, під час свого візиту до Києва 15 липня Урсула фон дер Ляєн зазначила, що започатковує між ЄС та Україною нове оборонно-промислове партнерство.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна та Німеччина готують угоду щодо дронів.