Украина и Еврокомиссия ведут переговоры о заключении "настоящего" соглашения о дронах

В настоящее время Украина и Европейская комиссия ведут переговоры о заключении Drone deal ("соглашения о дронах").

Об этом сообщила советник аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины Оксана Осадчая на форуме EU Accession Exchange Forum, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Подписанное ранее соглашение о партнерстве между ЕС и Украиной в сфере обороны также частично касается дронов, но не является настоящим drone deal, говорит Оксана Осадчая.

"Совместная декларация "Партнерство в сфере оборонной промышленности между ЕС и Украиной" (EU-Ukraine Defence Industrial Partnership) уже была подписана во время визита председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Киев. В СМИ это подавали как drone deal между ЕС и Украиной – к сожалению, пока нет. Сейчас мы ведем переговоры с Еврокомиссией по этому поводу. Но это то, чего мы хотели бы, это основа для нашей совместной защиты", – сказала Осадчая.

Напомним, во время своего визита в Киев 15 июля Урсула фон дер Ляйен отметила, что инициирует между ЕС и Украиной новое оборонно-промышленное партнерство.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина и Германия готовят соглашение о дронах.