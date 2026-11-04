В Афинском университете трое человек пострадали от нападения группы неизвестных

Группа людей, некоторые из них – в шлемах, в среду, 4 ноября, напала на студенческое собрание на территории кампуса Афинского университета, в результате чего пострадали трое человек.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

По данным службы экстренной помощи, трое пострадавших получили медицинскую помощь в одной из афинских больниц, их травмы не были критическими.

Полиция Греции расследует этот инцидент. Пока неизвестно, кто именно совершил нападение и по какой причине. О задержании подозреваемых пока не сообщалось. Министерство образования Греции осудило насилие, заявив, что оно "оскорбило академическое сообщество и подорвало свободу слова".

В прошлом месяце тысячи студентов и преподавателей вышли на улицы по всей Греции, требуя увеличения государственного финансирования образования, улучшения материально-технической базы и уменьшения переполненности классов, присоединившись к протестующим в других европейских странах. Студенческие группы запланировали дальнейшие демонстрации в этом месяце.

Напомним, в Греции задержали пятерых подозреваемых в применении ручных гранат в магазине в центре Афин.

Ранее власти Греции арестовали трех человек, подозреваемых в краже медных газовых труб из здания, что привело к утечке газа, которая в свою очередь стала причиной смертоносного взрыва в центре Афин.