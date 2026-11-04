Еврокомиссия подаст в Совет ЕС позицию к кластеру 5 с изменениями по украинской аграрке

Европейская комиссия планирует в ближайшее время представить Совету ЕС предложение о внесении изменений в проект общей переговорной позиции (Draft Common Position, DCP) ЕС по кластеру 5 с учетом предложенных специальных условий для сельского хозяйства Украины.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" в Брюсселе сообщил на условиях анонимности высокопоставленный чиновник ЕС, хорошо осведомленный о процессах подготовки к открытию кластеров.

Отвечая на вопрос корреспондентки "Европейской правды" о том, намерена ли Еврокомиссия изменить проект общей переговорной позиции по кластеру 5 до его открытия, чиновник подтвердил подготовку соответствующего предложения.

"Что касается проекта общей позиции, вы знаете, что его принимает Совет ЕС. Еврокомиссия внесет в Совет предложение о внесении изменений в этот проект, чтобы Совет мог учесть их при принятии своего решения, которое, надеемся, будет завершено в декабре", – отметил собеседник "ЕвроПравды".

Высокопоставленный чиновник отдельно уточнил, что Еврокомиссия еще не передала соответствующие изменения Совету ЕС.

"Мы еще не подали их. Мы сделаем это в ближайшее время", – сказал он.

По его словам, окончательное решение по поводу изменений в совместную переговорную позицию будет принимать Совет ЕС.

Как сообщала "Европейская правда", в начале октября Еврокомиссия предложила предусмотреть специальные механизмы для интеграции украинского сельского хозяйства в общий аграрный рынок ЕС после вступления Украины.

Подробнее читайте в статье "Член с неизвестными последствиями. Как в ЕС хотят изменить правила вступления для Украины".

В Еврокомиссии настаивают, что Украина откроет кластеры 4 и 5 до конца 2026 года, и – если правительство и Рада ускорят реформы – закроет семь переговорных разделов уже в 2027 году.

Подробнее о прогрессе Украины на пути в ЕС и прогнозах относительно будущих шагов – в статье "ЕвроПравды" Меньше реформ, больше успеха: что пообещал ЕС Украине на 2027 год и откуда взялся оптимизм.