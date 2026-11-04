Суд ЄС відхилив позов Росії з вимогою скасувати заборону її суднам входити в європейські порти

Спроба Російського морського реєстру судноплавства скасувати заборону ЄС на заходження своїх суден у доки та шлюзи зазнала невдачі.

Про це пише EUObserver, повідомляє "Європейська правда".

Рішення Загального суду ЄС, ухвалене в середу, 4 листопада, означає, що санкції, які забороняють суднам, сертифікованим у Росії, користуватися морськими доками та шлюзами на каналах, поки що залишатимуться в силі.

Проте суд у Люксембурзі зазначив, що призупинення визнання Російського морського реєстру судноплавства (RMRS) було б доцільнішим, ніж його скасування. Це, як зазначає видання, стало частковою перемогою Росії.

За даними Загального суду, реєстр класифікував 4 207 суден, з яких 3 772 плавають під російським прапором. До них належать криголами, нафтові танкери, вантажні судна та риболовні судна.

Це рішення ухвалили на тлі підозр у причетності Росії до перерізання кабелів біля норвезького архіпелагу Шпіцбергену, а також у Балтійському морі.

Йдеться про випадок, коли в арктичних водах поблизу архіпелагу Шпіцберген союзники по НАТО викрили російські підводні човни, які проводили навчання з застосування секретної зброї, призначеної для виведення з ладу критично важливих підводних кабелів.

Нагадаємо, королівський флот Великої Британії перехопив біля узбережжя Шотландії російське шпигунське судно, яке стежило за військовими навчаннями НАТО.