Суд ЕС отклонил иск России с требованием отменить запрет на заход её судов в европейские порты

Попытка Российского морского реестра судоходства отменить запрет ЕС на заход своих судов в доки и шлюзы закончилась неудачей.

Об этом пишет EUObserver, сообщает "Европейская правда".

Решение Общего суда ЕС, принятое в среду, 4 ноября, означает, что санкции, запрещающие судам, сертифицированным в России, пользоваться морскими доками и шлюзами на каналах, пока останутся в силе.

Однако суд в Люксембурге отметил, что приостановка признания Российского морского реестра судоходства (РМРС) была бы более целесообразной, чем его отмена. Это, как отмечает издание, стало частичной победой России.

По данным Общего суда, реестр классифицировал 4 207 судов, из которых 3 772 плавают под российским флагом. К ним относятся ледоколы, нефтяные танкеры, грузовые суда и рыболовные суда.

Это решение было принято на фоне подозрений в причастности России к перерезанию кабелей у норвежского архипелага Шпицбергена, а также в Балтийском море.

Речь идет о случае, когда в арктических водах вблизи архипелага Шпицберген союзники по НАТО обнаружили российские подводные лодки, проводившие учения по применению секретного оружия, предназначенного для вывода из строя критически важных подводных кабелей.

Напомним, что королевский флот Великобритании перехватил у побережья Шотландии российское шпионское судно, которое следило за военными учениями НАТО.