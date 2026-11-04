В Дублине ожидаются значительные затруднения в движении транспорта во время заседания ЕС

На следующей неделе в Дублине в течение четырёх дней ожидаются значительные перебои в работе городского транспорта, поскольку в рамках председательства Ирландии в ЕС в городе пройдёт крупный саммит.

Об этом сообщает RTE, пишет "Европейская правда".

Европейские лидеры встретятся в столице в следующий четверг и пятницу, 12–13 ноября, но операция по обеспечению безопасности вокруг этих мероприятий, которую называют "беспрецедентной", начнётся за два дня до этого – во вторник, 10 ноября.

Ожидается, что на всех автобусных маршрутах города возникнут перебои в движении, связанные с перекрытием дорог и объездными маршрутами из-за проведения мероприятия. Поэтому жителям рекомендуют подумать, действительно ли необходимо находиться в Дублине в эти дни.

Информация в режиме реального времени о прибытии автобусов не будет отображаться на табло на остановках, но её всё равно можно будет получить через мобильные приложения, сообщило Национальное управление транспорта.

Также 12 ноября работники государственного сектора планируют 24-часовую забастовку в рамках конфликта по поводу соглашения об оплате труда в государственном секторе.

Около 50 европейских лидеров должны принять участие в заседаниях Европейского политического сообщества в конференц-центре на набережной Норт-Уолл-Квей в Дублине в следующий четверг и пятницу. Премьер-министр Ирландии Михол Мартин также устроит ужин для приглашенных лидеров в Национальной галерее Ирландии.

Эти саммиты являются крупнейшими в истории встречами глав государств и правительств в Ирландии, и, по словам полиции, их масштаб и сложность представляют собой значительную логистическую задачу с беспрецедентными требованиями к безопасности.

Ранее сообщалось, что ирландская полиция считает, что вероятность совершения атак на двух крупных европейских саммитах, которые состоятся в Дублине в следующем месяце, "достаточно высока".

Напомним, лидеры ЕС обсудят финансирование Украины на специальном заседании 26–27 ноября. Встреча будет посвящена бюджету ЕС и потребностям Украины.