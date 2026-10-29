Ірландська поліція побоюється атак під час великих європейських самітів в Дубліні

Ірландська поліція вважає, що ймовірність скоєння атак на двох великих європейських самітах, які відбудуться в Дубліні наступного місяця, "досить висока".

Про це повідомляє Rapporteur, інформує "Європейська правда".

Понад 50 лідерів країн світу візьмуть участь у саміті Європейської політичної спільноти (ЄПС), який відбудеться 12 листопада в Конференц-центрі Дубліна.

Наступного дня в тому ж місці зберуться 27 глав держав і урядів країн ЄС, а також представники Європейського парламенту, які візьмуть участь у неформальній зустрічі.

Згідно з оцінкою загроз, рівень ризику було класифіковано як "значний".

Головними проблемами безпеки, пов’язаними з цими заходами, є вторгнення дронів та диверсії.

"Диверсія може відбуватися у різних формах, зокрема у вигляді кібератак, що фінансуються державою, тому це є важливою частиною плану забезпечення громадського порядку. Це, ймовірно, буде ще масштабніша операція з забезпечення безпеки, ніж під час візиту Трампа минулого місяця, і на чергуванні перебуватимуть численні озброєні підрозділи", – розповіло джерело.

Нагадаємо, Збройні сили Німеччини вперше перекваліфікували загрозу російських диверсій проти військ країни на "значну", що є другим за величиною рівнем за шкалою оцінки небезпеки.

Своєю чергою посол Німеччини в Україні Борис Руге не вважає, що НАТО неналежним чином реагує на гібридні дії Росії, які та вчиняє проти Європи.