Умеров рассказал о встречах в Брюсселе, посвященных восстановлению Украины и финансированию в 2027 году

Глава Службы внешней разведки Рустем Умеров заявил, что в среду в Брюсселе состоялись две важные встречи с партнерами.

Об этом он написал в Facebook, передает "Европейская правда".

Первая встреча касалась "плана процветания" для Украины. По его словам, это один из ключевых документов, над которым сейчас ведется работа с партнерами.

"Он должен определить, как мы будем восстанавливать Украину после войны, привлекать инвестиции и создавать возможности для развития нашей экономики. Работали с представителями Еврокомиссии, США, Великобритании, Франции, Германии, НАТО, Всемирного банка и BlackRock. С украинской стороны привлечены команды Минэкономики, Минфина, Минобороны и Офиса Президента", – рассказал Умеров, но не стал раскрывать детали документа.

Вторая встреча была посвящена финансированию Украины в 2027 году.

"Вместе с командами Минобороны, Минфина и Офиса Президента мы представили партнерам финансовую картину войны на следующий год: сколько ресурсов потребуется, какой дефицит нам предстоит покрыть и за счет каких источников мы сможем это сделать", – рассказал Умеров.

По его словам, в четверг работа с партнерами над гарантиями безопасности для Украины продолжится.

"Речь идет не только о безопасности нашего государства, но и о новой архитектуре безопасности всей Европы после войны. Украина является ее неотъемлемой частью. Ведь без долгосрочной безопасности Украины невозможна и долгосрочная безопасность Европы. Именно поэтому работу над гарантиями безопасности, восстановлением и экономическим развитием ведем параллельно. Это части одного плана для будущего Украины", – заявил Умеров.

Напомним, "план процветания" для Украины основан на пяти столпах: производительность, интеграция Украины в рынок ЕС, инвестиции, доноры и реформы.

Ранее "Европравда" сообщала, что анонсированная спецпредставителем президента США Стивом Виткоффом встреча по обсуждению гарантий безопасности Украины накануне переговоров с участием РФ в Абу-Даби состоится в среду, 4 ноября, в штаб-квартире Еврокомиссии в Брюсселе.