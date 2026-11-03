Зустріч щодо гарантій безпеки для України відбудеться в Брюсселі 4 листопада

Анонсована спецпредставником президента США Стівом Віткоффом зустріч щодо обговорення гарантій безпеки Україні напередодні перемовин за участі РФ в Абу-Дабі відбудеться у середу, 4 листопада, в штаб-квартирі Єврокомісії в Брюсселі.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо.

У Єврокомісії повідомили, що зустріч напередодні перемовин з Росією в Абу-Дабі за участі ЄС, України США, Франції, Німеччини, Великої Британії та НАТО відбудеться 4 листопада.

"Я можу підтвердити, що справді цього тижня, у середу, тобто завтра, Європейська комісія прийматиме зустріч за участю представників України, Сполучених Штатів, Франції, Німеччини, Великої Британії, НАТО та Світового банку", – заявила Піньо.

Вона підтвердила, що саме Європейська комісія прийматиме цю зустріч.

"Ця зустріч спиратиметься на попередні переговори, які відбулися в Маямі за участю України та США, з метою досягнення тривалого, сталого миру в Україні", – уточнила Піньо.

Вона додала, що дискусія "буде зосереджена на повоєнній відбудові та процвітанні України".

"З нашого боку вона відбудеться на рівні наших радників із питань національної безпеки, тобто високопосадовців", – розповіла Паула Піньо.

Вона також зауважила, що не має інформації про те, що президент України Володимир Зеленський буде брати участь у будь-яких перемовинах в Єврокомісії 4 листопада.

Як повідомляла "Європейська правда", у НАТО підтверджували майбутню зустріч представників Альянсу з представниками Франції, Німеччини, Великої Британії та США у Бельгії щодо гарантій безпеки Україні.

Раніше Стів Віткофф заявив, що тристоронні переговори США, України та Росії відбудуться 10-11 листопада в столиці Об’єднаних Арабських Еміратів та зосередяться на подальших кроках до миру.

Український президент раніше заявив, що після розмови європейських лідерів з очільником Кремля є відчуття, що Росія серйозно налаштована на зустріч переговорних груп в Абу-Дабі.

Як відомо, 27 жовтня президент Фінляндії та прем’єр-міністр Норвегії з власної ініціативи провели телефонну розмову з очільником Кремля Владіміром Путіним.