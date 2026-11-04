Румынию возмутили заявления лидера немецких ультраправых о румынских мигрантах

В среду вечером Министерство иностранных дел Румынии отреагировало на заявление лидера партии "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель, согласно которому румынские иммигранты "грабят" социальную систему Германии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Digi24.

Министерство иностранных дел заявило, что отвергает "любые политические манипуляции в отношении присутствия румынских граждан в странах Европейского Союза".

"МИД осведомлено обо всех соответствующих публичных заявлениях, направленных против румынской общины за рубежом, в частности в Германии. Эта община вносит значительный экономический и социальный вклад, который высоко оценивается как в общинах, где проживают наши соотечественники, так и немецкими властями и работодателями", – заявили представители министерства в среду вечером, комментируя заявления лидера партии "АдН" Алис Вайдель, согласно которым румынские иммигранты "грабят" социальную систему Германии.

"Мы поддерживаем постоянный дипломатический диалог с государственными органами, в частности для того, чтобы донести до них нашу реакцию на дискриминационные заявления", – также отмечает МИД.

Сопредседатель немецкой ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель обвинила иммигрантов из Румынии в "разграблении" немецкой системы социальной защиты, сославшись на документальный фильм регионального общественного телеканала MDR, который показывает, как некоторые семьи из Румынии пользуются социальной помощью в Германии, тогда как деньги, отправляемые домой, способствуют процветанию некоторых румынских населенных пунктов.

Первой резкой реакцией на заявления Вайдель стал ответ Доминика Фрица, который обратился к сопредседателю немецкой ультраправой партии Алисе Вайдель в видеообращении на немецком языке. Бывший мэр Тимишоары отметил, что сотни тысяч румын работают "абсолютно нормально", имеют социальное обеспечение и платят налоги и взносы.

"Тысячи румынских врачей усердно трудятся в немецких клиниках, и кто, по вашему мнению, оплатил их образование? Румынский налогоплательщик! (...) То, что вы бесстыдно оскорбляете шестую по численности нацию в ЕС, свидетельствует о том, что вам нечего предложить, кроме дешевой подстрекательской риторики. Любой румын, работающий 10-часовыми сменами на немецкой бойне, чтобы вы могли в воскресенье съесть дешёвый шницель, обладает большим достоинством, чем вы", – сказал Фриц, призвав её извиниться.

Лидер USR также обратился к представителям румынской ультраправой партии AUR: "Вот ваши патриотические друзья из Германии, которыми вы восхищаетесь и которым целуете задницу!".

Также во вторник вечером отреагировал бывший премьер-министр Илие Боложан, назвав заявление Алисы Вайдель "неприемлемым".

Солидер ультраправой "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель ранее заявляла, что Берлин должен брать пример с президента США Дональда Трампа в отношениях с РФ и оказывать давление на президента Украины Владимира Зеленского.

Алиса Вайдель также положительно оценила так называемое "дизельное соглашение" президента США Дональда Трампа с Россией.