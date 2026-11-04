Зеленский обсудил с Уиткоффом и Кушнером будущую встречу в Абу-Даби и ПВО

Президент Владимир Зеленский рассказал о телефонном разговоре со специальными посланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Об этом он написал в соцсетях, передает "Европейская правда".

По словам Зеленского, беседа была очень подробной и длилась полтора часа.

"Готовимся к трехстороннему формату на уровне команд между Украиной, Соединенными Штатами и Россией – уже менее чем через неделю", – уточнил он.

Президент также отметил, что в среду в Брюсселе состоялась содержательная встреча нашей команды, представителей США, ЕС, Франции, Великобритании, Германии, НАТО, Всемирного банка и глобального бизнес-сообщества по вопросам послевоенного восстановления. В четверг в Брюсселе также состоится встреча – по вопросам гарантий безопасности Украины.

"Темп переговоров должен быть максимально интенсивным, чтобы как можно быстрее закончить эту войну. Украина готова к необходимым шагам, наши предложения четкие, и мы передали свои предложения американской стороне", – отметил Зеленский.



Он добавил, что во время беседы также речь шла о средствах ПВО.

"Нужны перехватчики для "Патриотов", чтобы защищать жизни людей от российских ударов. Нужно продолжать работать по каждому из двусторонних направлений с Америкой, в частности это касается формата Drone Deals. Украина благодарна Соединённым Штатам за поддержку независимости Украины, нашего народа и дипломатических усилий. Миру нет альтернативы, и гарантии послевоенной безопасности должны быть действительно железобетонными", – заявил Зеленский.

Ранее Стив Уиткофф заявил, что трехсторонние переговоры между США, Украиной и Россией состоятся 10–11 ноября в столице Объединенных Арабских Эмиратов и будут посвящены дальнейшим шагам на пути к миру.

Глава Службы внешней разведки Рустем Умеров рассказал о встречах в Брюсселе, посвященных восстановлению Украины и финансированию в 2027 году.