Опрос: более 70 % британцев считают США серьёзной угрозой для мира во всём мире

Более 70% британцев считают США серьёзной угрозой для мира во всём мире, что более чем вдвое превышает показатель двухлетней давности.

Об этом свидетельствуют данные ежегодного опроса "British Social Attitudes", опубликованные Национальным центром социальных исследований, сообщает Sky News, пишет "Европейская правда".

Опрос показывает, что 74% британцев считают США серьезной угрозой для мира, по сравнению с 36% в 2024 году. Примечательно, что Китай такой угрозой считают 62% респондентов, а Россию – 89%.

Еще исследование показало, что 78% британцев воспринимают Израиль как угрозу, тогда как 75% считают, что Иран также представляет риск для мирового мира.

Опрос также показал, что 42% британцев считают, что интересам страны лучше всего служат "более тесные отношения с Западной Европой", тогда как лишь 9% полагают, что им лучше всего служат более тесные связи с США.

На конкретный вопрос о том, что соответствует военным и оборонным интересам Великобритании, 37% опрошенных выбрали Западную Европу, 14% – США, а 39% ответили: "оба варианта в равной степени".

Также 56% респондентов поддержали увеличение расходов на оборону Великобритании.

Автор отчета София Гастон отметила, что в последние годы в Великобритании произошел "психологический сдвиг", вызванный, по её словам, "войной в Европе, нестабильностью на Ближнем Востоке, стратегической конкуренцией с Китаем и сомнениями относительно американского лидерства".

Ранее сообщалось, что британцы хотели бы, чтобы на промежуточных выборах в США победили демократы, и считают, что победа республиканцев будет более рискованной для мира.

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