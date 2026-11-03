Опитування: британці хотіли б, щоб на проміжних виборах у США перемогли демократи

Згідно з новим опитуванням, британці хотіли б, щоб на проміжних виборах у США перемогли демократи, і вважають, що перемога республіканців буде більш ризикованою для світу.

Опитування було проведене компанією PF Global для Politico, передає "Європейська правда".

Опитування показало, що 40% британців воліють, щоб демократи здобули контроль над Конгресом на виборах у США у вівторок, тоді як лише 15% віддають перевагу республіканцям.

Навіть серед прихильників Reform UK – правої партії, очолюваної соратником Дональда Трампа Найджелом Фараджем, – лише 27% хочуть перемоги республіканців, тоді як 21% – демократів.

Британці вважають, що збереження республіканцями контролю над Конгресом є більш ризикованим результатом для світу: третина опитаних очікує, що ситуація у світі стане хаотичнішою, якщо партія президента США контролюватиме Конгрес, тоді як 17% вважають, що хаосу стане менше.

Трамп вже давно непопулярний серед британської громадськості: 55% опитаних вважають, що його президентство було шкідливим для Великої Британії, тоді як 17% вважають, що воно було корисним. Його адміністрація дещо популярніша серед прихильників партії "Reform UK, але 38% з них все одно ставляться до неї негативно, тоді як 27% – позитивно.

Згідно з опитуванням PF Global, британці вважають низку інших країн та блоків більш надійними партнерами, ніж США. Лише 35% довіряють США як надійному союзнику Великої Британії – це значно нижчий показник, ніж у випадку з Австралією (66%), Канадою (65%), Німеччиною (54%), Європейським Союзом (53%) та Францією (50%). З-поміж семи запропонованих варіантів респонденти вважали лише Китай менш надійним партнером, ніж США.

У Сполучених Штатах у вівторок відкрилися виборчі дільниці для голосування на проміжних виборах до Конгресу, на яких мільйони американців оберуть Палату представників та третину Сенату.

Попередні прогнози свідчать, що Демократична партія здобуде більшість в обох палатах Конгресу США.

Більше про це читайте у статті "Європейської правди" Американці проти Трампа. Що змінить імовірна поразка республіканців на виборах Конгресу США або дивіться відео.