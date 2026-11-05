В Сербии арестовали полицейских, причастных к насилию на протестах в прошлом году

В Сербии арестовали восьмерых полицейских и одного бывшего сотрудника полиции по подозрению в злоупотреблении служебным положением и применении насилия во время антиправительственных протестов в Белграде в прошлом году.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел страны, передает "Европейская правда".

По заявлению МВД, девять подозреваемых "применяли силу и угрозы, чтобы причинить сильную боль и страдания нескольким пострадавшим" во время исполнения служебных обязанностей на протестах в августе 2025 года.

Как сообщается, их действия были направлены на то, чтобы "получить информацию, запугать и незаконно наказать" участников протестов.

Инцидент, как утверждается, произошел в гараже правительственного здания в Белграде в ночь с 14 на 15 августа 2025 года.

Хотя задержанных в заявлении назвали лишь по инициалам и году рождения, сербская государственная телерадиокомпания RTS сообщила, что среди них был Игорь Жмирич, командир специального антитеррористического подразделения страны SAJ.

Студенческая активистка Николина Синджелич, которую ранее задержали во время антиправительственных протестов в августе, обвинила Жмирича в том, что он избивал её ногами, когда она лежала на полу в гараже.

Напомним, в конце прошлого месяца движение "Студенческий список" одержало победу на парламентских выборах в стране, победив многолетнего лидера Сербии Александра Вучича.

"Студенческий список", возникший в результате многомесячных студенческих протестов, быстро превратился в важнейшую политическую силу страны.

Протесты начались в 2024 году после смертельной катастрофы на отремонтированном железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад в ноябре того же года. Эта трагедия спровоцировала массовые демонстрации и тщательную проверку ответственности правительства и коррупции.

Студенческие группы неоднократно обвиняли полицию в жестокости при реагировании на демонстрации.

Подробнее о выборах в Сербии читайте в статье: Кто пришёл к власти в Сербии. Рассказываем о политике "студентов", свергших Вучича.