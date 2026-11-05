Франция готовится к массовым протестам и забастовкам 5 ноября

В четверг, 5 ноября, во Франции ожидается, что сотни тысяч протестующих пройдут маршем по улицам французских городов, а работники сферы общественных услуг проведут забастовку.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Эта мобилизация, объявленная профсоюзами, в частности левым CGT, и поддержанная студенческими группами, происходит после того, как демонстрации по поводу стоимости жизни, сферы общественных услуг и образования привели к самым серьезным общественным беспорядкам во Франции за последние годы.

Ожидается, что французские власти задействуют по всей стране около 70 тысяч полицейских.

"Мы чрезвычайно бдительны, поскольку повторение событий 17 октября недопустимо", – заявила пресс-секретарь правительства Мод Брежон на пресс-конференции после заседания правительства в среду, 4 ноября.

Министерство образования сообщило, что, по прогнозам, 17,5% учителей государственных начальных школ примут участие в забастовке, тогда как профсоюзы предупредили о вероятных перебоях в работе железнодорожного и общественного транспорта.

Также ожидается, что к маршам присоединятся и студенты, которые заявляют, что условия в учебных заведениях и растущая неопределенность вокруг их будущего остаются главными причинами беспокойства.

Кроме того, как сообщила государственная энергетическая компания EDF, ожидается, что французские профсоюзы энергетиков также присоединятся к забастовке.

В связи с предстоящим протестом президент Франции Эмманюэль Макрон созвал совет по национальной безопасности.

Подробнее о событиях во Франции читайте в статье: Школьники, "желтые жилеты", ультралевые. Кто стоит за массовыми протестами во Франции.